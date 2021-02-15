"Рубин" и "Урал" не выявили победителя в матче с тремя удалениями
Казанский "Рубин" и екатеринбургский "Урал" в рамках учебно-тренировочного цикла в Турции сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 0:0.
В матче были показаны три красные карточки, но по условиям поединка удаленные игроки были заменены. У "Рубина" красную карточку получил Денис Макаров, а в составе "Урала" были удалены Рамазан Гаджимурадов и Денис Кулаков.
"Рубин" Казань - "Урал" Екатеринбург - 0:0
"Рубин": Дюпин, Зотов, Старфельт (Бегич, 46), Уремович, Самошников (Зуев, 61), Шатов (Мусаев, 46), Йевтич (Суриков, 85), Макаров (Косарев, 64), Кварацхелия (Костюков, 46), Абильгор, Деспотович (Игнатьев, 61)
"Урал": Помазун, Кулаков (Магомадов, 87), Страндберг (Кузьмичев, 65), Герасимов, Калинин, Егорычев, Йовичич (Подберезкин, 27), Мишкич, Эль-Кабир (Гаджимурадов, 46, Максименко, 65), Ибрахимай, Погребняк (Панюков, 70)
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