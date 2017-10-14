"Рубин" интересовался Глушаковым

Теги спартак москварубинденис глушаков

"Рубин" интересовался Глушаковым

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в казанский "Рубин".

"Как говорят, "Рубин" очень хотел воспользоваться ситуацией вокруг Дениса Глушакова в "Спартаке". Мы все знаем, что ещё до начала сентября, Глушаков и "Спартак" не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что "Рубин" сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода. "Рубин" этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для московского "Спартака", руководство вовремя переподписало контракт. Теперь "Рубин" забыл о Денисе, хотя этот вариант был реален ещё несколько недель назад" - сказал Арустамян.

Напомним, что "Спартак" заключил с Глушаковым контракт до 2020 года.

Не пропустите: "Спартак" теряет Мельгарехо. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Ахмат 13 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
Полная таблица

топ-5 тегов