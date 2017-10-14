"Рубин" интересовался Глушаковым

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о несостоявшемся переходе полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в казанский "Рубин".

"Как говорят, "Рубин" очень хотел воспользоваться ситуацией вокруг Дениса Глушакова в "Спартаке". Мы все знаем, что ещё до начала сентября, Глушаков и "Спартак" не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что "Рубин" сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода. "Рубин" этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для московского "Спартака", руководство вовремя переподписало контракт. Теперь "Рубин" забыл о Денисе, хотя этот вариант был реален ещё несколько недель назад" - сказал Арустамян.

Напомним, что "Спартак" заключил с Глушаковым контракт до 2020 года.

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