"Рубин" интересовался Уруновым и Кокориным. В итоге оба перешли в "Спартак"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский признался, что казанский клуб пытался заполучить полузащитника Остона Урунова и нападающего Александра Кокорина.

В итоге оба футболиста перебрались в московский "Спартак": хавбек за 1,5 миллиона евро, а форвард - на правах свободного агента.

"Да, мы хотели Урунова - игрока похожего функционала. У нас было чёткое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин-Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова. Это классный футболист. "Спартак" опередил? Учитывая все обстоятельства, даже опережать было не нужно. В целом я убеждён, что для "Спартака" это очень хороший трансфер.

Насколько серьёзным был интерес к Кокорину? Мы вели с ним переговоры, общались. Но, кажется, почти все ведущие клубы это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов. А главное, что Кокорин – непростой футболист для модели развития "Рубина", которая сейчас принята. Слишком специальный, хотя уровень его мастерства – потрясающий", - рассказал Яровинский.

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