"Рубин" интересуется бразильским защитником

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"Рубин" интересуется бразильским защитником

Бывший защитник "Лас Пальмаса" Мишел Маседо может перейти в "Рубин".

Казанский клуб готов побороться за бразильского фулбека с "Леганесом", "Хетафе", "Райо Вальекано", "Эспаньолом" и "Жироной".

Стоит отметить, что 28-летний Маседо является свободным агентом, поэтому может достаться "Рубину" бесплатно.

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