"Рубин" интересуется экс-хавбеком дортмундской "Боруссии"

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"Рубин" интересуется экс-хавбеком дортмундской "Боруссии"

Полузащитник "Истанбула" Милош Йойич стал трансферной целью "Рубина", утверждает Betting Insider.

По информации источника, казанский клуб рассматривает возможность подписания 27-летнего серба, который в текущем сезоне не сыграл ни одного матча за свою команду.

Йойич известен по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", цвета которой он защищал с января 2014 по июль 2015 года.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 600 тысяч евро.

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