"Рубин" интересуется футболистом "Факела"

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"Рубин" интересуется футболистом "Факела"

Казанский "Рубин" проявляет интерес к нападающему "Факела" Максиму Максимову, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, клуб из Татарстана следит за игрой 26-летнего футболиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.

В этом сезоне Максимов сыграл за "Факел" 26 матчей, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом действует до июня 2023 года.

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