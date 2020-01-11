"Рубин" интересуется капитаном сборной Казахстана

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"Рубин" интересуется капитаном сборной Казахстана

Капитан сборной Казахстана Бауржан Исламхан может вернуться в Россию, сообщает Betting Insider.

По информации источника, на 26-летнего футболиста всерьёз претендует "Рубин". В случае успешных переговоров полузащитник достанется казанскому клубу бесплатно, поскольку является свободным агентом.

Примечательно, что в РПЛ Исламхан не будет считаться легионером в соответствии с проектом приказа Минспорта РФ о спортсменах стран-участниц ЕАЭС.

Последней командой хавбека был "Кайрат". С 2013 по 2014 год он играл за молодёжный состав краснодарской "Кубани".

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