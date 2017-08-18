"Рубин" интересуется Ротенбергом

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"Рубин" интересуется Ротенбергом

Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг попал в сферу интересов "Рубина", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб может арендовать 31-летнего футболиста, так как Олег Кузьмин всё чаще подвержен травмам в последнее время.

Стоит отметить, что на Ротенберга также претендует "Ростов", цвета которого бек уже защищал в сезоне 2015/16.

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