"Рубин" интересуется Ротенбергом

Защитник московского "Локомотива" Борис Ротенберг попал в сферу интересов "Рубина", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб может арендовать 31-летнего футболиста, так как Олег Кузьмин всё чаще подвержен травмам в последнее время.

Стоит отметить, что на Ротенберга также претендует "Ростов", цвета которого бек уже защищал в сезоне 2015/16.

Не пропустите: Озбилиз может перейти в "Рубин". | http://soccernews.ru