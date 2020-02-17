"Рубин" интересуется защитником "Урала"
Защитник "Урала" Михаил Меркулов стал трансферной целью "Рубина", сообщают российские СМИ.
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий хочет усилить левый фланг обороны, поскольку недоволен игрой имеющихся футболистов, выступающих на этой позиции.
Контракт Меркулова с "Уралом" истекает летом этого года, поэтому сейчас его можно купить по выгодной цене.
Ранее на 26-летнего фулбека претендовали "Спартак" и "Ахмат". Его рыночная стоимость - 1,8 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
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|15
|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15