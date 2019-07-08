"Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит"

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"Рубин" иронично поблагодарил Сутормина, который перешел в "Зенит"

Пресс-служба казанского "Рубина" прокомментировала переход полузащитника Алексея Сутормина в "Зенит".

"Спасибо за все, Алексей!" - сообщается в Twitter "Рубина".

Напомним, что 25-летний Сутормин перешел в "Рубин" 29 июня из "Оренбурга". Но затем главный тренер "Зенита" Сергей Семак позвонил главе "Газпрома" Алексею Миллера и попросил поспособствовать трансферу Сутормина в петербургский клуб. В итоге, соглашение между "Рубином" и "Зенитом" было достигнуто. Условия трансфера не разглашаются.

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