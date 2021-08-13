"Рубин" исключил из заявки Деспотовича: комментарий клуба

Фото инстаграм Джордже Деспотовича

Нападающего казанского "Рубина" Джордже Деспотовича убрали из заявки команды для участия в РПЛ.

В связи с этим появились предположения, что клуб решил расстаться с сербом после вчерашнего скандала, однако соответствующие догадки не подтвердились.

"Мы отзаявили Деспотовича временно из-за травмы, чтобы заявить Сайто или Тальби. Это временная ситуация. Он вернётся в заявку, когда восстановится от травмы", - объяснил спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский.

Деспотович выступает за казанцев с июля 2020 года, сыграл 30 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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