"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба
Фото твиттер "Рубина"
Полузащитника казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелию убрали из заявки команды для участия в РПЛ.
В связи с этим появились предположения, что клуб наконец договорился о продаже грузина, однако соответствующие догадки не подтвердились.
"Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки "Рубина" в РПЛ. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби", - объяснила пресс-служба казанцев.
В стартовавшем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Не пропустите: Слуцкий назвал возможную дату дебюта Тальби за "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Алавес" арендовал защитника "Челси"
-
Зе Луиш травмировался на тренировке "Локомотива"
-
Официально: Рафа Мир - новый игрок "Севильи"
-
СМИ узнали о вспышке коронавируса в "Урале"
-
"Барселона" хочет продлить контракт с Педри
-
Бауэр готов перейти в "Спартак"
-
Основной игрок "Челси" заразился коронавирусом
-
"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба
-
"Реал" теряет Модрича
-
Максименко поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную России
-
"Эвертон" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"
-
Агент Лахтер: "С лимитом на легионеров в РПЛ всё уже давно решили по рекомендациям Кремля"
-
Официально: Бензема подписал новый контракт с "Реалом"
-
Дешам оценил игру Мбаппе на Евро-2020
-
Агент Лунева отреагировал на новость о предложении вернуться в "Зенит"
-
"Я разочарован": Куман прокомментировал ситуацию с контрактом Мориба
-
Экс-капитан "Челси" Кэйхилл выбрал новый клуб
-
Слуцкий назвал возможную дату дебюта Тальби за "Рубин"
-
"Бавария" готовит церемонию прощания с Гердом Мюллером
-
Газзаев объяснил вылет "Спартака" из Лиги Чемпионов