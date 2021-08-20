"Рубин" исключил из заявки Хвичу: комментарий клуба

Фото твиттер "Рубина"

Полузащитника казанского "Рубина" Хвичу Кварацхелию убрали из заявки команды для участия в РПЛ.

В связи с этим появились предположения, что клуб наконец договорился о продаже грузина, однако соответствующие догадки не подтвердились.

"Хвича Кварацхелия из-за повреждения временно убран из заявки "Рубина" в РПЛ. Вместо него будет заявлен новичок команды Монтассар Тальби", - объяснила пресс-служба казанцев.

В стартовавшем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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