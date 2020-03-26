"Рубин" изменил эмблему из-за коронавируса

"Рубин" решил на временной основе изменить клубную эмблему.

Чтобы мотивировать людей оставаться дома во время карантина, казанцы изобразили свой символ змея Зиланта внутри здания.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса розыгрыш РПЛ приостановлен как минимум до 10 апреля, но, скорее всего, пауза затянется.

"Рубин" по итогам 22 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

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