"Рубин" извинился за вылет из Лиги Конференций

Фото твиттер "Рубина"

Казанский "Рубин" попросил прощения у болельщиков за позорное выступление команды в еврокубках.

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого вылетели из Лиги Конференций по итогам противостояния с польским "Ракувом".

Россияне после нулевой ничьей на выезде проиграли дома со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 111-й минуте.

"Извините..." - написала пресс-служба "Рубина" в твиттере.

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