"Рубин" - "Краснодар" - 1:2 (обзор)

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"Рубин" - "Краснодар" - 1:2 (обзор)Сегодня в первом туре Премьер-Лиги сезона 2017/2018 "Краснодар" на выезде с минимальным перевесом обыграл казанский "Рубин". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 ЦСКА Москва 1 3
2 Зенит Санкт-Петербург 1 3
3 Краснодар 1 3
4 Уфа 1 3
5 Ахмат 1 3
6 Ростов 1 1
7 Урал 1 1
8 Рубин 1 0
9 Анжи 1 0
10 Арсенал Тула 0 0
11 Динамо Москва 0 0
12 Локомотив Москва 0 0
13 Спартак Москва 0 0
14 Амкар 1 0
15 Тосно 1 0
16 СКА Хабаровск 1 0
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