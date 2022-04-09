"Краснодар" в концовке добыл победу над "Рубином"

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"Краснодар" в концовке добыл победу над "Рубином"

Фото: твиттер "Рубина"\Автор неизвестен

"Краснодар" обыграл казанский "Рубин" в матче 24-го тура РПЛ.

"Рубин" - "Краснодар" - 0:1

Гол: Волков, 85 - 0:1.

"Рубин" - Дюпин, Зотов, Тальби, Тесленко, Самошников, Зуев (Кузнецов, 71), Кучаев, Мусаев, Ломовицкий, Бакаев (Онугха, 55), Лисакович.

"Краснодар" - Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов (Черников, 39), Манелов (Волков, 63), Олусегун, Окоронкво (Ильин, 46).

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