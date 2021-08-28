"Рубин" купил датского вингера

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"Рубин" купил датского вингера

Фото сайт "Рубина"

Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника "Мидтъюлланда" Андерса Дрейера.

Российский клуб заплатил за новичка 7 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.

Датский вингер выбрал себе 11-й игровой номер.

Дрейер выступал за "Мидтъюлланд" с января 2020 года, сыграл 70 матчей, забил 18 голов и сделал 22 ассиста.

Не пропустите: "Рубин" готов заплатить 18 миллионов евро за французского форварда. | http://soccernews.ru
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