"Рубин" купил датского вингера
Фото сайт "Рубина"
Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе атакующего полузащитника "Мидтъюлланда" Андерса Дрейера.
Российский клуб заплатил за новичка 7 миллионов евро и заключил с ним пятилетний контракт.
Датский вингер выбрал себе 11-й игровой номер.
Дрейер выступал за "Мидтъюлланд" с января 2020 года, сыграл 70 матчей, забил 18 голов и сделал 22 ассиста.
Не пропустите: "Рубин" готов заплатить 18 миллионов евро за французского форварда. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Мидтъюлланд
|26
|65
|2
|Копенгаген
|26
|56
|3
|АГФ
|26
|47
|4
|Брондбю
|26
|42
|5
|Нордсьелланд
|26
|41
|6
|АаБ
|26
|38
|7
|Рандерс
|26
|35
|8
|Хорсенс
|26
|34
|9
|ОБ
|26
|33
|10
|Люнгбю
|26
|32
|11
|СендерийскЕ
|26
|27
|12
|Хобро
|26
|23
|13
|Эсбьерг
|26
|18
|14
|Силкеборг
|26
|16