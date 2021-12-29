"Рубин" купил полузащитника "Спартака"
Фото: инстаграм "Рубина"/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий перешел в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского клуба.
Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 1,6 миллиона евро. Футболист подписал с новым клубом контракт на 4,5 года.
23-летний Ломовицкий является воспитанником "Спартака". За "красно-белых" он выступал с 2017 по 2021 годы, провел 46 матчей и отдал две голевые передачи. Сдавался в аренду тульскому "Арсеналу" и "Химкам". Сыграл 17 матчей за молодежную сборную России и забил два мяча.
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