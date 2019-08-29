"Рубин" купит игрока "Локомотива"

"Рубин" договорился с "Локомотивом" о трансфере защитника Николая Пояркова, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб заплатит "железнодорожникам" за их воспитанника 700 тысяч евро.

Сам 19-летний футболист заключит с "Рубином" долгосрочный контракт, условия которого пока не разглашаются.

Стоит отметить, что Поярков не провёл за основу "Локо" ни одного матча. За молодёжные команды сыграл 63 поединка и забил 2 гола.

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