"Рубин" купит за 7 миллионов евро нападающего "Краснодара" Игнатьева

1 Теги краснодаррубинтрансферыиван игнатьев

"Рубин" купит за 7 миллионов евро нападающего "Краснодара" Игнатьева

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев продолжит карьеру в "Рубине", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб заплатит за воспитанника "быков" около 7 миллионов евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.

Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование и подписать трудовой договор с "Рубином".

20-летний Игнатьев дебютировал за основу "Краснодара" в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

Не пропустите: "Рубин" почти договорился о подписании защитника "Торпедо". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Надеюсь,не будет пытаться выбить огромную зарплату...

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