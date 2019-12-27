"Рубин" купит за 7 миллионов евро нападающего "Краснодара" Игнатьева

Форвард "Краснодара" Иван Игнатьев продолжит карьеру в "Рубине", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб заплатит за воспитанника "быков" около 7 миллионов евро и заключит с ним контракт до лета 2024 года.

Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование и подписать трудовой договор с "Рубином".

20-летний Игнатьев дебютировал за основу "Краснодара" в июле 2017 года, в его активе 54 матча, 17 голов и 5 ассистов.

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