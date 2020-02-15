"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков

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"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков

"Рубин" не оставил без внимания новость об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков.

Казанский клуб в твиттере выложил известный интернет-мем, подписав: "Я понимаю твои чувства, бро".

Напомним, что в 2018 году "Рубин" также попадал под санкции УЕФА и был отстранен от участия в еврокубках.

Ранее стало известно, что "Сити" отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.

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