"Рубин" мемом отреагировал на исключение "Манчестер Сити" из еврокубков
"Рубин" не оставил без внимания новость об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков.
Казанский клуб в твиттере выложил известный интернет-мем, подписав: "Я понимаю твои чувства, бро".
February 14, 2020
Напомним, что в 2018 году "Рубин" также попадал под санкции УЕФА и был отстранен от участия в еврокубках.
Ранее стало известно, что "Сити" отстранили от еврокубков на два сезона из-за нарушений правил финансового фэйр-плей.
Читайте также: "Манчестер Сити" обратится в CAS из-за исключения из еврокубков. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18