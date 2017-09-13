"Рубин": "Месси не забивал только Рыжикову"

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"Рубин": "Месси не забивал только Рыжикову"

Казанский Рубин" напомнил миру о том, что вратарь команды Сергей Рыжиков является единственным вратарем в мире, который не пропускал от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в четырех и более матчах.

"Месси против легенды", – говорится в твиттере "Рубина".

Фото: Месси атакует ворота Рыжикова.

Напомним, что "Барселона" играла с "Рубином" четыре раза в 2009 и 2010 годах. Тогда команды сыграли следующим образом: 1:2, 0:0, 1:1 и 2:0.

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