"Рубин" минимально обыграл "Ахмат"
В рамках 3-го тура РПЛ "Рубин" одержал победу над "Ахматом".
"Рубин" - "Ахмат" 1:0
Гол: Кьяртанссон, 73 - 1:0
"Рубин": Дюпин, Уремович, Сорокин, Данченко, Степанов, Давиташвили, Кварацхелия (Микелтадзе, 90), Могилевец, Коновалов, Подберезкин, Марков (Кьяртанссон, 46).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Швец, Гащенков (Михаляк, 85), Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Мбенг (Роши, 72).
Предупреждения: Иванов (60), Бериша (63), Коновалов (74), Харин (81), Данченко (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0