"Рубин" минимально обыграл "Ахмат"

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"Рубин" минимально обыграл "Ахмат"

В рамках 3-го тура РПЛ "Рубин" одержал победу над "Ахматом".

"Рубин" - "Ахмат" 1:0

Гол: Кьяртанссон, 73 - 1:0

"Рубин": Дюпин, Уремович, Сорокин, Данченко, Степанов, Давиташвили, Кварацхелия (Микелтадзе, 90), Могилевец, Коновалов, Подберезкин, Марков (Кьяртанссон, 46).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Швец, Гащенков (Михаляк, 85), Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Мбенг (Роши, 72).

Предупреждения: Иванов (60), Бериша (63), Коновалов (74), Харин (81), Данченко (88).

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