"Рубин" минимально одолел "Тосно"

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"Рубин" минимально одолел "Тосно"

В рамках 22-го тура РФПЛ "Рубин" переиграл "Тосно".

"Тосно" – "Рубин" 0:1

Гол: Подберезкин, 75 - 0:1

"Тосно": Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Жигулев (Мелкадзе, 80), Полетанович, Нуну Роша, Галиулин (Рикардиньо, 80), Мирзов (Макаров, 74), Погребняк.

"Рубин": Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Попов, Могилевец, Подберезкин, Нобоа, Жемалетдинов (Ахметов, 64; Сорокин, 88), Энаке.

Предупреждения: Энаке (18), Гранат (89). | http://soccernews.ru

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