"Рубин" минимально переиграл "Тосно"

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"Рубин" минимально переиграл "Тосно"

В рамках 8-го тура чемпионата России "Рубин" ожидаемо обыграл "Тосно".

"Рубин" – "Тосно" 1:0

Гол: Канунников, 19 - 1:0

"Рубин": Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Сигурдссон, Набиуллин, Карадениз (Цакташ, 75), Лестьенн (Азмун, 60), Оздоев, Мвила, Канунников, Бауэр.

"Тосно": Юрченко, Шахов, Чернов, Дудиев, Дугалич, Нуну Роша, Мухаметшин (Марков, 46), Казаев, Карницкий, Мелкадзе (Палиенко, 46), Заболотный.

Предупреждения: Казаев (39), Кудряшов (61), Марков (61), Оздоев (64), Азмун (71). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 8 19
3 Рубин 8 14
4 Ростов 7 14
5 ЦСКА Москва 7 13
6 Краснодар 7 12
7 Уфа 8 10
8 Ахмат 7 9
9 Урал 8 9
10 Спартак Москва 7 8
11 Динамо Москва 7 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 Анжи 8 6
15 СКА Хабаровск 7 5
16 Амкар 8 5
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