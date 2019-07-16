"Рубин" может арендовать хавбеков "Спартака" и "Зенита"

"Рубин" проявляет интерес к полузащитникам "Спартака" Александру Ломовицкому и "Зенита" Андрею Мостовому, сообщает спортивный комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, казанский клуб близок к заключению арендных договоров по обоим футболистам сроком на один год.

21-летний Ломовицкий является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 25 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "красно-белыми" действует до 31 мая 2023 года. 21-летний Мостовой перешел в "Зенит" из "Химок" в феврале 2019 года. За основной составе петербургского клуба не провел ни одного матча. Контракт игрока с "Зенитом" действует до лета 2021 года.

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