"Рубин" может подписать хавбека "Кайрата"

Теги рубинкайраттрансферы

"Рубин" может подписать хавбека "Кайрата"

Хавбек "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев может продолжить карьеру в "Рубине".

По сведениям Vesti.kz, стороны близки к достижению договоренности о трансфере 25-летнего игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта на этой неделе.

Соглашение футболиста с клубом действует до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 650 тысяч евро.

В составе "Кайрата" Тунгышбаев провел 19 игр, однако результативными действиями не отмечался.

Читайте также: "Рубин" вынужден продать одного из лидеров, чтобы соответствовать новому лимиту на легионеров. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов

Клубы РПЛ намерены убрать Прядкина с поста главы лиги и рассматривают на его замену трех кандидатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов