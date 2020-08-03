"Рубин" может подписать хавбека "Кайрата"

Хавбек "Кайрата" Еркебулан Тунгышбаев может продолжить карьеру в "Рубине".

По сведениям Vesti.kz, стороны близки к достижению договоренности о трансфере 25-летнего игрока. Ожидается, что сделка будет закрыта на этой неделе.

Соглашение футболиста с клубом действует до 2021 года. Его трансферная стоимость оценивается в 650 тысяч евро.

В составе "Кайрата" Тунгышбаев провел 19 игр, однако результативными действиями не отмечался.

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