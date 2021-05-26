"Рубин" может подписать нападающего "Норчепинга"
Фото: инстаграм Хаксабановича/Автор неизвестен
Как сообщает FotbollDirekt, форвард "Норчепинга" Сеад Хаксабанович может продолжить карьеру в казанском "Рубине".
По информации источника, в ближайшие дни футболист должен пройти медосбледование. Спортивный директор клуба подтвердил, что 22-летний игрок сборной Черногории покинет клуб, однако он не стал называть команду, куда уйдет футболист.
Как отмечается, именно "Рубин" является главным претендентом на нападающего.
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