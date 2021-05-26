"Рубин" может подписать нападающего "Норчепинга"

Теги рубин

"Рубин" может подписать нападающего "Норчепинга"Фото: инстаграм Хаксабановича/Автор неизвестен

Как  сообщает FotbollDirekt, форвард "Норчепинга" Сеад Хаксабанович может продолжить карьеру в казанском "Рубине".

По информации источника, в ближайшие дни футболист должен пройти медосбледование. Спортивный директор клуба подтвердил, что 22-летний игрок сборной Черногории покинет клуб, однако он не стал называть команду, куда уйдет футболист.

Как отмечается, именно "Рубин" является главным претендентом на нападающего.

Также не пропустите: УЕФА может отменить правило выездного гола в еврокубках. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан принял решение покинуть "Реал"

Зидан принял решение покинуть "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов