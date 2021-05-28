"Рубин" может подписать Пиняева

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Хавбек "Чертаново" Сергей Пиняев попал в сферу интересов "Рубина".

По сведениям "Бизнес Online", в "Рубине" уверены, что смогут сделать из 16-летнего Пиняева топ-футболиста. Кроме того, Леонид Слуцкий готов заниматься развитием футболиста.

В этом сезоне Пиняев сыграл в 31 матче и отметился двумя голами.

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