"Рубин" может подписать воспитанника "Зенита"
Казанский "Рубин" проявляет интерес к нападающему "Тюмени" Данилу Карпову, сообщает интернет-издание "БИЗНЕC Online".
По сведениям издания, футболист прибудет в расположение казанского клуба на просмотр. Форвард будет тренироваться с "Рубином" на первом зимнем сборе в Турции.
21-летний Карпов является воспитанником академии "Зенита". В нынешнем сезоне он провел за "Тюмень" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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