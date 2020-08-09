"Рубин" может приобрести игрока сборной Кореи

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"Рубин" может приобрести игрока сборной Кореи

"Рубин" может усилиться этим летом хавбеком Хван Ин Бомом, утверждает Sportske Novosti.

По данным источника, на игрока претендовало загребское "Динамо", которое готово было заплатить 1 миллион евро, однако казанский клуб предложил наиболее выгодное предложение.

В нынешнем сезоне MLS Хван провел шесть матчей и сделал одну голевую передачу. 

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