"Рубин" может приобрести игрока сборной Кореи
"Рубин" может усилиться этим летом хавбеком Хван Ин Бомом, утверждает Sportske Novosti.
По данным источника, на игрока претендовало загребское "Динамо", которое готово было заплатить 1 миллион евро, однако казанский клуб предложил наиболее выгодное предложение.
В нынешнем сезоне MLS Хван провел шесть матчей и сделал одну голевую передачу.
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