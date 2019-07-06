"Рубин" может усилиться двумя игроками "Зенита"

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"Рубин" может усилиться двумя игроками "Зенита"

"Рубин" ведёт переговоры о переходе двух игроков "Зенита", сообщают российские СМИ.

В казанский клуб этим летом могут перебраться полузащитник Роберт Мак и форвард Лука Джорджевич.

В минувшем сезоне 24-летний Джорджевич на правах аренды выступал за тульский «Арсенал», сыграл 27 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В активе 28-летнего Мака 35 игр в составе "Зенита", 6 голов и 5 ассистов.

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