"Рубин" может усилиться звёздным легионером из Казахстана

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"Рубин" может усилиться звёздным легионером из Казахстана

Полузащитник Бауржан Исламхан может летом стать игроком казанского "Рубина".

Сообщается, что стороны уже договорились о будущем сотрудничестве и объявят об этом официально, когда игрок покинет "Аль-Айн" из ОАЭ.

Стоит отметить, что "Рубин" уже пытался подписать 27-летнего футболиста в январе, но тогда хавбек выбрал "Зенит", в котором не прошёл просмотр. Также интерес к нему проявлял "Локомотив".

Исламхан считается лучшим игроком Казахстана и является капитаном национальной сборной своей страны.

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