"Рубин" может уволить Шаронова

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"Рубин" может уволить Шаронова

Руководство "Рубина" может уволить главного тренера команды Романа Шаронова из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, решение будет принято по итогам матчей с "Ахматом" и "Сочи".

Шаронов стал главным тренером казанского клуба летом 2019 года после отставки Курбана Бердыева. Из-за отсутствия лицензии Pro официально главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо.

"Рубин" после 17 туров РПЛ занимает 14 место в турнирной таблице.

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