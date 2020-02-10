"Рубин" может вернуться на "Казань-Арену" уже весной

Казанский "Рубин", скорее всего, вернется на стадион ЧМ-2018 "Казань-Арена" во второй половине нынешнего сезона. Об этом информирует ТАСС.

"Рубин" рассматривает возможность возвращения на "Казань-Арену" весной", - сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что весеннюю часть сезона "Рубин" начнет на стадионе "Центральный".

После 19 туров РПЛ команда Леонида Слуцкого занимает 13-е место в турнирной таблице.

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