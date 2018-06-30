"Рубин": "Мы знаем, как остановить Месси. Франция, свяжитесь с нами"

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"Рубин": "Мы знаем, как остановить Месси. Франция, свяжитесь с нами"

"Рубин" обратился к сборной Франции в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018 между "трёхцветными" и Аргентиной.

"Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если нужна подробная информация" - говорится в публикации в официальном твиттере казанского клуба.

Напомним, что в 2009 и 2010 году "Рубин" играл дома с "Барселоной" в рамках Лиги Чемпионов. Тогда команда под руководством Курбана Бердыева дважды сыграла вничью с "сине-гранатовыми", а Лионель Месси в обоих матчах не отличился результативными действиями. 

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