"Рубин" на официальном сайте обратился к болельщикам

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"Рубин" на официальном сайте обратился к болельщикам

"Рубин" на официальном сайте опубликовал заявление, в котором просит болельщиков клуба поддержать команду в сложный период

В письме отмечено, что у казанцев получился непростой старт, а в штабе команды работают преданные люди, которым сейчас нужна поддержка фанатам.

"Уважаемые болельщики ФК "Рубин"!

Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов. Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта. Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы – это делает наш коллектив более сплочённым", - говорится в заявлении.

Вчера, 25 сентября, "Рубин" вылетел из Кубка России, проиграв "Химкам" (0:3).

После 10 туров РПЛ казанский клуб с 10 очками занимает 10 место в турнирной таблице.

А еще: "Краснодар" и "Рубин" вылетели из Кубка России, "Урал" идет дальше| http://soccernews.ru
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