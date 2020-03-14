"Рубин" Слуцкого минимально победил тульский "Арсенал" и покинул зону вылета

В рамках 22-го тура РПЛ "Рубин" в гостях одолел тульский "Арсенал".

Единственный гол в матче в конце первого тайма забил полузащитник казанцев Зурико Давиташвили.

Благодаря победе команда Леонида Слуцкого покинула зону вылета и поднялась на 12-е место в турнирной таблице.

"Арсенал Тула" – "Рубин" - 0:1

Гол: Давиташвили, 43 - 0:1.

"Арсенал Тула": Левашов, Григалава, Денисов (Комбаров, 60), Беляев, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лесовой (Банда, 76), Костадинов, Кангва (Ковалев, 66), Луценко.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Старфельт, Уремович, Зуев, Давиташвили, Подберезкин (Евтич, 75), Макаров, Абильгор, Коновалов (Могилевец, 86), Игнатьев (Бакаев, 73).

Удаление: Макаров (55).

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