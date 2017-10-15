"Рубин" на выезде оказался сильнее "Ростова"

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"Рубин" на выезде оказался сильнее "Ростова"В матче 13-го тура Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле минимально уступил казанскому "Рубину".

"Ростов" - "Рубин" - 0:1

Гол: М'Вила, 67 - 0:1.

"Ростов": Песьков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Байрамян, Думбия (Ионов, 84), Майер, Могилевец, Дядюн (Бухаров, 77), Шомуродов (Калачев, 72).

"Рубин": Джанаев, Набиуллин, Сигурдссон (Сорокин, 73), Навас, Гранат, Кудряшов, Оздоев, М'Вила, Лестьенн (Азмун, 61), Канунников, Карадениз (Камболов, 76).

Нереализованный пенальти: Майер, 45.

Напомним, ранее "Уфа" с таким же счетом обыграла "Локомотив". | soccernews.ru

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