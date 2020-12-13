"Рубин" на выезде переиграл "Тамбов"

Теги рубинтамбов

"Рубин" на выезде переиграл "Тамбов"

В рамках 18-го тура РПЛ "Рубин" добыл выездную победу над "Тамбовом".

Благодаря победе казанский клуб поднялся на восьмую строчку. "Тамбов" остается предпоследним.

"Тамбов" - "Рубин" 0:1

Гол: Самошников, 20 - 0:1

"Тамбов": Рыжиков, Шахов (Каплиенко, 30), Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Анван, Тилль, Кабахидзе (Шляков, 73), Меренчуков, Карапетян.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Евтич (Зуев, 73), Хван Ин Бом, Макаров, Абильгор, Кварацхелия (Коновалов, 79), Деспотович.

Читайте также: "Зенит" обыграл "Динамо" и вышел на чистое первое место в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра

СМИ: Дортмундская "Боруссия" уволила Люсьена Фавра

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов