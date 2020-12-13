"Рубин" на выезде переиграл "Тамбов"
В рамках 18-го тура РПЛ "Рубин" добыл выездную победу над "Тамбовом".
Благодаря победе казанский клуб поднялся на восьмую строчку. "Тамбов" остается предпоследним.
"Тамбов" - "Рубин" 0:1
Гол: Самошников, 20 - 0:1
"Тамбов": Рыжиков, Шахов (Каплиенко, 30), Гигашвили, Ароян, Володько, Карасев, Анван, Тилль, Кабахидзе (Шляков, 73), Меренчуков, Карапетян.
"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Самошников, Евтич (Зуев, 73), Хван Ин Бом, Макаров, Абильгор, Кварацхелия (Коновалов, 79), Деспотович.
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