"Рубин" нацелился на бразильского защитника

Теги рубинбрага

"Рубин" нацелился на бразильского защитника

Защитник "Браги" Пабло Сантос может перебраться в РПЛ.

По сведениям журналиста Сергея Егорова, в услугах бразильца заинтересован "Рубин". Футболист может в ближайшее время отправиться в Турцию, где "Рубин" будет проводить сбор.

Сантос выступает за "Брагу" с 2018 года. В этом сезоне на его счету один гол в 20 играх.

После 19 туров "Рубин" идет в РПЛ на 13-м месте.

Читайте также: Тарасов отправился на второй сбор "Рубина". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" объявила об аренде Сусо

"Севилья" объявила об аренде Сусо

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов