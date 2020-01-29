"Рубин" нацелился на бразильского защитника
Защитник "Браги" Пабло Сантос может перебраться в РПЛ.
По сведениям журналиста Сергея Егорова, в услугах бразильца заинтересован "Рубин". Футболист может в ближайшее время отправиться в Турцию, где "Рубин" будет проводить сбор.
Сантос выступает за "Брагу" с 2018 года. В этом сезоне на его счету один гол в 20 играх.
После 19 туров "Рубин" идет в РПЛ на 13-м месте.
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