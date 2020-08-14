"Рубин" нацелился на экс-вратаря "Локомотива"

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"Рубин" нацелился на экс-вратаря "Локомотива"

Бывший голкипер московского "Локомотива" Никита Медведев привлёк внимание "Рубина".

По информации "Рейтинга Букмекеров", шансы на переход вратаря в казанский клуб оцениваются как высокие.

Напомним, что Медведев после расторжения контракта с "железнодорожниками" является свободным агентом.

25-летний страж ворот выступал за "Локо" с 2017 года, провёл 2 матча и пропустил 5 голов.

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