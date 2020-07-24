"Рубин" нацелился на экс-защитника "Бенфики"

Центральный защитник "Крыльев Советов" Виталий Лысцов привлёк внимание других клубов РПЛ.

В частности, по информации "Чемпионата", 25-летний футболист интересен казанскому "Рубину".

Напомним, что по итогам сезона "Крылья" вылетели в ФНЛ, а Лысцов провёл 9 матчей и забил 1 гол.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 300 тысяч евро.

Лысцов является воспитанником "Локомотива". Также известен по выступлениям за "Лейрию", "Бенфику" и "Тонделу".

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