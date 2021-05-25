"Рубин" нацелился на голкипера "Спартака"

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"Рубин" нацелился на голкипера "Спартака"

Фото твиттер "Спартака"

"Рубин" интересуется вратарем московского "Спартака" Александром Селиховым, утверждает "СЭ".

По информации источника, в конце апреля футболист уже прилетал в Казань. Цель его визита не указывается.

27-летний голкипер намерен пообщаться с новым тренером "красно-белых" Руем Виторией о своей роли в следующем сезоне. Он готов сменить команду, если на него не рассчитывают в полной мере.

В активе Селихова всего 1 матч за основу "Спартака" по итогам завершившейся кампании. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: "Рубин" близок к трансферу футболиста сборной Черногории. | http://soccernews.ru
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