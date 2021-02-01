"Рубин" нацелился на хавбека "Факела"

Полузащитник "Факела" Андрей Никитин может оказаться в более статусной команде, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, 20-летний футболист интересен нескольким клубам РПЛ, в частности, "Рубину".

В текущем сезоне Никитин сыграл за "Факел" 25 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Ближайшим летом хавбек может стать свободным агентом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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