"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"

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"Рубин" нацелился на хавбека "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Олег Шатов стал трансферной целью "Рубина", сообщает "Чемпионат".

По информации источника, казанский клуб намерен заполучить 29-летнего футболиста летом, когда истечет его контракт с "сине-бело-голубыми" и он получит статус свободного агента.

Детали возможного сотрудничества хавбек уже обсудил с представителями "Рубина" во время встречи в Турции.

Стоит отметить, что ранее игрок отказался переходить в "Сочи".

Шатов выступает за "Зенит" с августа 2013 года, сыграл 196 матчей, забил 31 гол и сделал 41 ассист. Сдавался в аренду "Краснодару".

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