"Рубин" нацелился на игрока сборной Греции

Теги рубинфенербахче

"Рубин" нацелился на игрока сборной ГрецииФото: AFP

Вингер "Фенербахче" Димитриос Пелкас попал в сферу интересов "Рубина".

По сведениям "Спорт-Экспресс", казанский клуб готов приобрести игрока сборной Греции за 7-10 миллионов евро, однако "Фенербахче" требует не менее 15 миллионов.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Пелкаса 8 голов и 8 ассистов в 35 играх.

Читайте также: "Аякс" отреагировал на информацию об интересе к Кварацхелии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью

"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов