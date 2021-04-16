"Рубин" нацелился на игрока сборной Греции

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Вингер "Фенербахче" Димитриос Пелкас попал в сферу интересов "Рубина".

По сведениям "Спорт-Экспресс", казанский клуб готов приобрести игрока сборной Греции за 7-10 миллионов евро, однако "Фенербахче" требует не менее 15 миллионов.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне на счету Пелкаса 8 голов и 8 ассистов в 35 играх.

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