"Рубин" нацелился на игрока сборной Греции
Фото: AFP
Вингер "Фенербахче" Димитриос Пелкас попал в сферу интересов "Рубина".
По сведениям "Спорт-Экспресс", казанский клуб готов приобрести игрока сборной Греции за 7-10 миллионов евро, однако "Фенербахче" требует не менее 15 миллионов.
Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года.
В этом сезоне на счету Пелкаса 8 голов и 8 ассистов в 35 играх.
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