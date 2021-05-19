"Рубин" нацелился на основного хавбека "Локомотива"

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Станиславу Магкееву, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, казанский клуб уже провел предварительные переговоры о покупке футболиста в летнее трансферное окно. В "Рубине" Магкеева водят на позиции центрального защитника.

В нынешнем сезоне 22-летний Магкеев провел за "Локомотив" 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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