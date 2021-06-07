"Рубин" нацелился на полузащитника "Фенербахче"

Фото инстаграм Димитриса Пелкаса

Казанский "Рубин" хочет усилить состав хавбеком "Фенербахче" Димитрисом Пелкасом, сообщает Ajansspor.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за греческого полузащитника 6 миллионов евро.

"Канарейки" оценивают своего игрока в 10 миллионов. За ситуацией также следит "Лион".

В прошедшем сезоне 27-летний Пелкас сыграл за "Фенербахче" 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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