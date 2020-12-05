"Рубин" нацелился на полузащитника "Спартака"

Хавбек московского "Спартака" Остон Урунов привлёк внимание "Рубина", утверждает "Бизнес Online".

По информации источника, казанский клуб готов подписать 19-летнего футболиста текущей зимой и уже вступил в соответствующие переговоры с "красно-белыми".

Пока неизвестно, речь идёт о полноценном трансфере узбекского полузащитника или об аренде.

В августе "Спартак" купил Урунова у "Уфы" за 1 миллион евро. В составе новой команды игрок провёл 7 матчей и забил 1 гол.

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