"Рубин" нацелился на полузащитника "Спартака"
Хавбек московского "Спартака" Остон Урунов привлёк внимание "Рубина", утверждает "Бизнес Online".
По информации источника, казанский клуб готов подписать 19-летнего футболиста текущей зимой и уже вступил в соответствующие переговоры с "красно-белыми".
Пока неизвестно, речь идёт о полноценном трансфере узбекского полузащитника или об аренде.
В августе "Спартак" купил Урунова у "Уфы" за 1 миллион евро. В составе новой команды игрок провёл 7 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: "Рубин" описал 2020-й год фотографией Слуцкого из фастфуда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ
-
Источник: вероятность возвращения Ахмеда Мусы в ЦСКА почти нулевая
-
Тухель определился со своим будущим в ПСЖ
-
Дивеев - лучший молодой футболист РПЛ в 2020 году
-
В Буэнос-Айресе может появиться улица Диего Марадоны
-
Камавинга получил предложения от двух топ-клубов
-
"Рубин" нацелился на полузащитника "Спартака"
-
"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Лестере" альтернативу Санчо
-
Крыховяк вернулся в строй. У него было подозрение на коронавирус
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" поспорят за хавбека "Брайтона"
-
Дест объяснил, почему отказал "Баварии" ради "Барселоны"
-
Личный врач Марадоны вышел из-под ареста
-
Министр спорта России прокомментировал скандальное интервью Черчесова
-
Что посмотреть на выходных? Зидан против Лопетеги, дерби Северного Лондона и еще 2 ТОП-матча
-
Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру
-
Камавинга стал клиентом агента Бэйла
-
Байрамян рассказал о травле со стороны Карпина
-
"Реал" теряет Мариано
-
Агент Ди Марии ведёт переговоры с двумя клубами
-
"Валенсия" заключила новый контракт с 18-летним американцем